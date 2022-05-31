НПЗ китайской провинции Шаньдун начали закупать нефть Urals впервые с ноября

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Независимые нефтеперерабатывающие компании китайской провинции Шаньдун возобновили закупку российской нефти Urals и получат ее первую партию в начале июня, свидетельствуют данные S&P Global Commodity Insights.

Вслед за этим им будет поставлено еще не менее восьми партий российской нефти, отмечают в S&P Global.

Нефтепереработчики прекратили закупку Urals в ноябре прошлого года в связи с наличием альтернативных источников более дешевой нефти и не возвращались к этому сорту до конца апреля, хотя он предлагался с крупной скидкой к рыночной цене после начала российской военной операции на территории Украины 24 февраля.

По данным источников S&P Global, в конце апреля партии Urals с поставкой в конце мая или начале июня в порты провинции Шаньдун продавались с дисконтом в $5-6 за баррель к цене Brent. На прошлой неделе дисконт к цене Brent для контрактов с поставкой в июле составлял $8-9 за баррель, на этой неделе - $9-10 за баррель.

В общей сложности независимые нефтеперерабатывающие компании провинции получат в июне 880 тыс. тонн Urals. В 2021 году они закупили 925 тыс. тонн российской нефти, а в 2020 году - 5,14 млн тонн.