Министр обороны Белоруссии назвал армию инструментом недопущения войны, а не ее ведения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Для уточнения развития Вооруженных сил Белоруссии определены семь направлений, заявил министр обороны Виктор Хренин.

"Мы смотрим и за развитием вооруженных сил стран НАТО, ведь они тоже не стоят на месте, меняются условия, вооружения, технологии другие появляются. Исходя из этого мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы, и уже на них вырабатываем адекватные меры противодействия". - сказал министр после совещания у президента по вопросам обеспечения военной безопасности в четверг в Минске, его цитирует агентство БелТА.

Хренин заявил при этом, что Белоруссия никому не угрожает. "Исходя из этого у нас вооруженные силы не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны", - сказал министр.

Хренин также сообщил, что разведывательная авиация НАТО изучает территорию Белоруссии. "То количество разведывательной авиации, которое мы фиксируем ежедневно, подготовка своей авиации на территории особенно стран Балтии и Польши, мы прекрасно понимаем, что все те полеты, которых десятки происходит в сутки, это идет оперативное изучение территории, подготовка летчиков", - отметил министр.

"Не дай бог, чтобы это в будущем не стало театром военных действий. Нас это не может не беспокоить. Но мы за этим очень пристально следим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу конфликта, напряжения, которое сложилось вокруг наших границ", - заявил Хренин.

Президент Александр Лукашенко ранее на совещании сообщил, что события на Украине изменили подходы к развитию белорусской армии. "Мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию... очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую", - сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссии предстоит столкнуться с беспрецедентным давлением, в том числе военным. "Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине", - пояснил он.