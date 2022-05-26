В белорусской армии решили развивать силы спецопераций

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Основой развития белорусской армии станут силы спецопераций, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросам обеспечения военной безопасности в четверг в Минске.

"Темой совещания было уточнение направлений развития Вооруженных сил. Эти уточнения были доложены главе государства по семи направлениям, которые, как мы видим, надо уточнять, в том числе с учетом проводимой специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Мы по-другому начали смотреть на формы и способы применения войск. Как говорит глава государства, надо, чтобы мы, военные, видели будущую войну. Мы спрогнозировали возможные угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями. Их семь, я не буду их все называть. Мы по ним будем детально работать. (...) Основное направление - это развитие сил специальных операций", - рассказал глава оборонного ведомства.

В белорусской армии также продолжат осваивать современные средства вооружения, изучать новые формы и способы ведения военных действий. Важно, по словам министра, не гнаться за кампанейщиной, разумно расходовать средства.

"Мы смотрим и за развитием Вооруженных сил стран НАТО, ведь они тоже не стоят на месте, меняются условия, вооружения, технологии другие появляются. Исходя из этого, мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы, и уже на них вырабатываем адекватные меры противодействия". - сказал министр, слова которого приводит госагентство БелТА.

По его словам, Белоруссия никому не угрожает. "Исходя из этого, у нас Вооруженные силы не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны", - заявил Хренин.

Лукашенко ранее на совещании в четверг заявил, что события на Украине изменили подходы к развитию белорусской армии.

"Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших Вооруженных сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, Белоруссия неизбежно оказывается в эпицентре противостояния глобальных мировых игроков. "Наша беда в том, что Господь нас разместил в центре фактически Евразии, европейского континента. И что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются основные интересы крупных игроков. Так оно и происходит. Слава богу, что пока (и дай бог, чтобы этого не было) без военного противостояния и без "горячей" войны", - отметил президент Белоруссии.