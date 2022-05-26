Росгвардия сообщила о задержании под Харьковом двух человек, сотрудничающих с СБУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Росгвардия сообщила о задержании в Харьковской области двух человек, сотрудничающих со Службой безопасности Украины (СБУ), один из них передавал данные о передвижении российских войск.

"В ходе адресных проверок в Харьковской области росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ", - сообщили в российском ведомстве.

Один из задержанных, по данным Росгвардии, "по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн".

"По месту его жительства обнаружена фото- и видеоаппаратура, малогабаритный квадрокоптер и средства связи. Всю полученную информацию подозреваемый передавал через специально созданный в одном из мессенджеров закрытый чат", - сообщили в Росгвардии.

Другой задержанный, "ранее отбывал наказание в местах лишения свободы".

"Он сообщил, что рядом с местом его проживания находится замаскированный тайник, в котором росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12 и 16 калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть", - сообщили в ведомстве.