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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Макрон призвал Эрдогана не мешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его "уважать суверенный выбор" Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики подчеркнул важность того, чтобы уважался суверенный выбор этих двух стран, являющийся результатом демократического процесса и состоявшийся как реакция на развитие их среды безопасности", - цитирует издание коммюнике президентской канцелярии.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористическими, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

Франция Эммануэль Макрон Турция Реджеп Тайип Эрдоган Швеция Финляндия НАТО
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