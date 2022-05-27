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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

США не будут увеличивать воинский контингент в Швеции и Финляндии при их вступлении в НАТО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, Соединенные Штаты не будут увеличивать численность своих сухопутных войск в этих странах, заявил американский генерал Кристофер Каволи в сенате США.

Каволи был выдвинут президентом США кандидатом на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. На слушаниях по его кандидатуре в сенатском Комитете по вооруженным силам Каволи пояснил, что повышенное военное внимание, вероятно, будет по-прежнему уделяться Восточной Европе, где страны больше обеспокоены "потенциальной российской агрессией и любыми последствиями украинского конфликта".

"Центр тяжести для сил НАТО сместился на восток. В зависимости от исхода конфликта нам, возможно, придется придерживаться этого в течение некоторого времени", - цитирует генерала, который в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке, агентство АР.

Каволи отметил, что у США уже есть прочные военные связи с Финляндией и Швецией, и что проведение военных учений, других мероприятий по линии военного сотрудничества, вероятно, будет увеличено.

Агентство отмечает, что восточноевропейские страны требовали наращивания американского оружия и войск для "обеспечения защиты от России". Каволи предупредил, что США также должны продолжать соблюдать хрупкий баланс и следить за тем, чтобы их действия в Европе не обостряли отношения с Россией и не привели к более широкому конфликту.

"Нельзя уклоняться от деятельности, чтобы демонстрировать силу и подчеркивать наши приоритеты", - сказал он. В то же время, по его словам, США также должны проявлять осторожность, "чтобы не переусердствовать, и не создать проблему там, где ее не было".

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористическими, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

США НАТО Швеция Финляндия Кристофер Каволи
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