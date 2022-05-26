Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китай представляет собой единственную страну мира, которая и желает изменить мировой порядок, и обладает ресурсами для этой задачи, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обращаем внимание на наиболее серьезный долгосрочный вызов международному порядку - от КНР", - сказал он на выступлении в организации Asia Society.

"Китай – единственная страна мира, которая одновременно намеревается изменить международный порядок, и которая во все возрастающей степени имеет экономические, дипломатические, военные, технологические возможности сделать это", - продолжил он.

По его словам, США не добиваются ни конфликта, ни "холодной войны" с Китаем, не пытаются лишить КНР статуса мировой державы или помешать ее экономическому росту. В то же время он заверил, что США будут защищать международные законы, соглашения и институты, гарантирующие права отдельных стран и индивидов.

Блинкен утверждает, что возвышению КНР способствовала стабильность мирового порядка, от которой Китай выиграл больше остальных стран мира. Госсекретарь отметил, что тем не менее, Пекин вместо укрепления этого порядка теперь "подрывает" его.

Он также заявил, что поддержка Пекином политики РФ в отношении Украины "должна вызвать тревогу" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Блинкен пояснил, что на фоне этого хотя США намерены расширить дипломатические связи с КНР, но Вашингтон не может полагаться на то, что Пекин сам изменит свою политическую линию. В связи с этим США "будут менять стратегическую обстановку вокруг Пекина, чтобы продвигать собственное видение открытой, приемлемой для всех мировой системы".

Госсекретарь добавил, что, по мнению президента США Джо Байдена, нынешнее десятилетие станет решающим для будущего мира.