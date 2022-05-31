В Пекине заявили, что политика США в отношении КНР ведет к мировому хаосу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Политика США в отношении Китая становится причиной противостояния двух стран и мировой нестабильности, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"Нынешняя атмосфера в отношениях Китая и США является ненормальной, США вовсе не нужно так тревожиться", - приводит South China Morning Post (SCMP) слова министра с онлайн-семинара под эгидой Китайского университета иностранных дел.

"Если США слепо считают отношения Китая и США соперничеством великих держав, подходом "ты проиграл, а я победил", это лишь подтолкнет Китай и США к конфронтации и к конфликту, а мир - к расколу и хаосу", - продолжил он.

Также Ван И заявил, что если США не откажутся от нынешней политики в отношении Тайваня, то они не только нанесут ущерб безопасности в Тайваньском проливе, но и самим себе.

SCMP отмечает, что в онлайн-семинаре принимали участие лица, ранее способствовавшие развитию американо-китайских отношений, включая экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

В частности, Киссинджер заявил, что Китаю и США нужно начать диалог с целью предотвратить перерастание конфронтации непосредственно в войну. Он уточнил, что научно-технический прогресс в обеих странах также повышает риски начала конфликта.

23 мая президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Токио, что американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая".

Позднее, в минувший четверг, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является единственной страной, желающей и способной изменить мировой порядок. При этом Блинкен пообещал, что США "будут менять стратегическую обстановку вокруг Пекина, чтобы продвигать собственное видение открытой, приемлемой для всех мировой системы". Он также заверил, что США готовы, если придется, противодействовать Китаю в военной сфере.