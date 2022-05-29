Лавров назвал освобождение ДНР и ЛНР безусловным приоритетом для России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Безусловным приоритетом для России остается освобождение признанных РФ ДНР и ЛНР, жители других территорий Украины должны будут сами определить свое будущее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов", - сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

Так он, в частности, ответил на вопрос журналиста, "будет ли "битва за Донбасс" последней" и "будут ли другие бои после Донбасса".

"Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским (запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту) или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда", - сказал Лавров.

Российский министр отметил: "Очевидная задача - "отодвинуть" украинскую армию и "батальоны" за пределы Донецкой и Луганской областей".

"По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не отказывается от возможности возобновления диалога с Евросоюзом, но о намерениях ЕС будет судить по практическим делам.

"Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам. Мы извлекли серьезный урок. В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием "холодной войны"", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Франция активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну "до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией", - отметил министр.

По словам Лаврова, после окончания "холодной войны" в Евросоюзе говорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана.

"Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось "отторжение"", - сказал он.

Он также выразил мнение, что антироссийские санкции не планируется отменять после окончания спецоперации на Украине, и Москва сомневается, что это произойдет.

"Эти санкции, похожие на истерику - я бы даже сказал где-то на агонию - были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены "не за одну ночь". Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты", - отметил Лавров.

"По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками говорят, что когда все это закончится, санкции все равно останутся", - подчеркнул он.

По словам министра, "речь идет не об Украине, которая выступает инструментом, "разменной монетой", а о сдерживании развития России".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.