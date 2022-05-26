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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

ВОЗ одобрила резолюцию с критикой ситуации вокруг Украины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации на Украине. В ней говорится, что действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

"Представители 88 государств проголосовали "за", 12 - "против", 53 государства воздержались", - заявил ведущий сессии по итогам голосования.

Среди воздержавшихся стран - Казахстан, Киргизия, Мавритания, Малайзия, Узбекистан.

В ВОЗ отметили, что российский вариант резолюции не получил одобрения необходимого числа делегатов.

Хроника 24 февраля – 26 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ВОЗ Украина
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