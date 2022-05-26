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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер
Фото: Frank Hoensch/Redferns via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Английский музыкант-клавишник, один из основателей британской музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался на 61-м году жизни.

"Мы шокированы и переполнены щемящей грустью в связи с преждевременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера, которого называли Флетчем", - говорится в заявлении музыкального коллектива в твиттере.

По словам участников группы, Флетчер обладал "чистым сердцем, и всегда был рядом, когда была нужна поддержка, оживленная беседа, смех".

Depeche Mode обратилась к поклонникам группы с просьбой проявить уважение к частной жизни семьи Флетчера в этот трудный период.

Depeche Mode Энди Флетчер
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