Что случилось этой ночью: пятница, 27 мая

Сообщение ФСБ об усилении подразделений РФ на границе с Украиной, возможная отмена антироссийских санкций в обмен на помощь Украине, смерть Энди Флетчера

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ФСБ сообщили об усилении подразделений России на границе с Украиной. В основном это связано с артобстрелами российских пограничников, инфраструктуры и населенных пунктов, в результате которых есть жертвы и разрушения.

- Страны Запада задумались об отмене санкций против бизнесменов РФ в обмен на помощь Украине. По словам источников Associated Press, заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов G7 на прошлой неделе.

- Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Английский музыкант-клавишник скончался на 61-м году жизни. Группа обратилась к поклонникам с просьбой проявить уважение к частной жизни семьи Флетчера в этот трудный период.

- Глава Роспотребнадзора сообщила о риске завоза в Россию оспы обезьян. При этом Попова считает, что сейчас поголовно прививать людей от оспы не нужно. Она рекомендовала тщательно мыть руки и носить маску в местах большого скопления людей, особенно в странах, где выявлены случаи заболевания.

- Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Это произойдет, если компании не удастся обеспечить своевременную выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.