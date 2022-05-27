В Туркменистане заблокировано вещание телеканалов "Россия 1" и "Звезда"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Туркменистане заблокировано вещание российских телеканалов "Россия 1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший лицензированный оператор связи страны АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть".

При переключении на эти телеканалы появляется следующее объявление: "Вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме".

В то же время, продолжается вещание других российских телеканалов, в том числе "Первый канал", "РенТВ", "НТВ", СТС, ТНТ, ЧЕ, "Матч" и ряда других.

В Туркменистане просмотр российских и других зарубежных телеканалов доступен только по кабельному и IP-телевидению, которое предоставляет местный оператор.

В то же время спутниковое телевидение в стране неофициально запрещено. Несколько лет назад представители местных властей потребовали у жителей снять спутниковые тарелки.

АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть" является одним из крупных лицензированных операторов связи Туркменистана, предоставляет абонентам различные услуги, в том числе – проводная телефония, Интернет, IP телевидение, радиосвязь стандарта CDMA 450 D и другие.

Ранее в пятницу стало известно, что несколько российских телеканалов временно заблокированы и в Киргизии.

"По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов - на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда", - сообщила киргизская телекоммуникационная компания "Акнет" на своем сайте.

По ее данным, в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала.

"Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра", - отметили в "Акнет".