В Киргизии временно заблокированы телеканалы ВГТРК

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии временно заблокированы несколько российских телеканалов, сообщает в пятницу киргизская телекоммуникационная компания "Акнет".

"По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда", - сообщается на сайте компании.

По ее данным, в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала.

"Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра", - отметили в "Акнет".