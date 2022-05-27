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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

В Киргизии временно заблокированы телеканалы ВГТРК

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии временно заблокированы несколько российских телеканалов, сообщает в пятницу киргизская телекоммуникационная компания "Акнет".

"По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда", - сообщается на сайте компании.

По ее данным, в настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала.

"Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра", - отметили в "Акнет".

Киргизия ВГТРК
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