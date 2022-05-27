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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

Матери президента Туркменистана присвоено звание заслуженной ковровщицы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Меджлис Туркменистана присвоил Огулгерек Бердымухамедовой, матери президента Сердара Бердымухамедова, почетное звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана". Такое постановление опубликовано в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".

Звание ей присуждено за заслуги "в укреплении независимости и суверенитета Туркменистана, развитии национального искусства ковроделия, украшении ковров великолепными узорами и многолетний упорный и добросовестный труд, профессиональное мастерство" по просьбе гособъединения "Туркменковёр".

В постановлении Бердымухамедова названа одной из умелых ковровщиц, "внесших достойный вклад в развитие, совершенствование, донесение до будущих поколений туркменского искусства ковроткачества, прославление во всем мире славного развития нашей священной Родины через ковровые гёли (узор), созданные умелыми руками".

В этом же номере газеты опубликован указ президента о присвоении такого же почетного звания еще одиннадцати ковровщицам.

Почетное звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана" присваивается в канун праздника туркменского ковра, который отмечается в последнее воскресенье мая с 1991 года.

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