Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что это будет первый официальный зарубежный визит Бердымухамедова в должности президента.

Два лидера обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы, добавили в пресс-службе.

Также будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном.

Сердар Бердымухамедов, 40-летний сын предыдущего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова вступил в должность главы государства 19 марта 2022 года. На выборах 12 марта за него проголосовали 72,97% избирателей.

Выборы были досрочными: Гурбангулы Бердымухамедов, руководивший страной 15 лет, 11 февраля 2022 года объявил, что решил уступить пост новому руководителю, сохранив должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).