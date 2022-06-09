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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Президент Туркменистана первый зарубежный визит совершит в Россию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что это будет первый официальный зарубежный визит Бердымухамедова в должности президента.

Два лидера обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы, добавили в пресс-службе.

Также будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном.

Сердар Бердымухамедов, 40-летний сын предыдущего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова вступил в должность главы государства 19 марта 2022 года. На выборах 12 марта за него проголосовали 72,97% избирателей.

Выборы были досрочными: Гурбангулы Бердымухамедов, руководивший страной 15 лет, 11 февраля 2022 года объявил, что решил уступить пост новому руководителю, сохранив должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

Туркмения Сердар Бердымухамедов Владимир Путин Кремль Гурбангулы Бердымухамедов
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