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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Страны G7 призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министры энергетики и климата стран G7 призвали страны ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне резкого скачка цен на топливо.

"Мы призываем страны, добывающие нефть и газ, действовать ответственно и отреагировать на сужающийся глобальный рынок, а также отмечаем, что ОПЕК (в этом процессе) отведена ключевая роль", - говорится в коммюнике по итогам состоявшейся в Берлине встречи министров.

Они указали на необходимость снижения зависимости Евросоюза от российского природного газа и отметили важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) для "смягчения возможных перебоев поставок трубопроводного газа, особенно на европейские рынки".

Ранее страны G7 пообещали сократить зависимость от поставок энергоносителей из РФ. Евросоюз активно обсуждает вопрос введения эмбарго на российскую нефть, хотя Венгрия выступает против такой меры.

ОПЕК G7 нефть
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