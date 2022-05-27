ЕС может отсрочить запрет на поставки нефти РФ по "Дружбе" в Венгрию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Брюсселе обсуждают план, предполагающий отсрочку запрета на поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лидеры стран ЕС вместе с Еврокомиссией и Евросоветом обсуждают план, согласно которому поставки нефти по трубопроводу "Дружба" будут освобождены на ограниченный период времени от эмбарго на поставки нефти", - пишет агентство со ссылкой на источники.

При этом Bloomberg отмечает, что "некоторые лидеры стран ЕС склоняются к варианту, при котором они запретят импорт российской нефти по морю и при этом - временно разрешат поставки по важному трубопроводу". "Это даст Венгрии больше времени (на подготовку к отказу от нефти из РФ - ИФ)", - говорится в статье.

При этом агентство не указывает, на какой срок предлагается вывести "Дружбу" из-под санкций.

ЕС 4 мая объявил о планах запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов государствами-членами в течение шести месяцев. Для вступления эмбарго в силу требуется единогласное одобрение. В случае принятия данного решения остановится транспортировка нефти по нефтепроводу "Дружба".

Венгрия неоднократно заявляла, что выступает против введения резкого нефтяного эмбарго без продуманной альтернативы, поскольку она не может гарантировать бесперебойное функционирование своей экономики без российской нефти, и что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба".

В начале следующей недели состоится саммит лидеров стран ЕС. По мнению наблюдателей, не исключено, что нефтяное эмбарго против РФ станет одной из тем встречи. При этом, как сообщалось, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее на этой неделе призвал не вносить данный вопрос в повестку саммита.