США ввели санкции против двух российских банков в рамках мер в отношении КНДР

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - США в рамках мер, нацеленных на Северную Корею, в пятницу включили в санкционный список два российских банка.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сегодня ввело санкции в отношении одного физлица, двух банков и торговой компании за поддержку КНДР в разработке оружия массового поражения, ракетно-баллистических программ, а также за поддержку национальной авиакомпании КНДР, которая также попадает под санкции США", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно документу OFAC, под санкции попали Дальневосточный банк и находящийся в стадии ликвидации коммерческий банк "Спутник", которые, по утверждению Вашингтона, "проводили транзакции от имени компаний из КНДР".

В пресс-релизе Минфина подчеркивается, что вся находящаяся в США собственность и права в имуществе физических и юридических лиц, попавших под санкции, должны быть заблокированы. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

КНДР 25 мая осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них была межконтинентальной. После этого главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи Пак Чин и США Энтони Блинкен в телефонной беседе договорились "тесно сотрудничать", чтобы инициировать рассмотрение в СБ ООН новой резолюции по ракетным пускам КНДР.

Накануне Китай и Россия заветировали американскую резолюцию об усилении санкций против КНДР из-за пусков ракет.