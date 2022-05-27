Китай и Россия проголосовали в ООН против усиления санкций против КНДР из-за пусков ракет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совбез ООН в четверг не принял предложенный США проект резолюции, нацеленный на ужесточение санкций в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет.

Против резолюции проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".

Для одобрения резолюции необходимо девять голосов из 15, включая единогласие всех постоянных членов - Франции, США, России, Китая и Великобритании.

"К сожалению, COVID-19 проник в КНДР несколько недель назад, эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. Мы считаем, что это совершенно безответственно предлагать новые санкции тогда, когда Северная Корея столкнулась с вызовом, который должен, наоборот, был бы позволить нам рассмотреть возможность оказание помощи стране для его преодоления", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по КНДР.

Он подчеркнул, что "введение новых санкций против КНДР - это тупиковый путь".

"Наши призывы преобразовать его (проект резолюции - ИФ) в заявление председателя СБ ООН так и не были услышаны", - отметил Небензя.

Постпред Китая При ООН Чжан Цзюнь поддержал Небензю, заявив, что Пекин надеялся, что США заменят свой проект резолюции на заявление председателя СБ.

"Как прописано в предыдущих резолюциях Совета, СБ должен принимать меры, если будет новый пуск межконтинентальной баллистической ракеты, но какие именно меры нужно принимать, мы должны решать в рамках консультаций, нам не должен это диктовать какой-то один член Совета", - добавил постпред Китая.

Со своей стороны, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления в Совбезе после голосования по КНДР заявила, что Россия и Китай отказывались обсуждать предложенный текст резолюции, несмотря на то, что США, по ее словам, проявили гибкость.

"Они предпочли использовать право вето вместо того, чтобы пойти на конкретные меры. (...) Так что им придется оправдываться на Генассамблее ООН и боюсь, что это будет нужно сделать в предстоящие недели, когда наверняка состоятся новые провокации КНДР", - сказала она.

Постпред Китая взял ответное слово и заявил, что Пхеньян сам определяет свою позицию по вопросу КНДР, и эта позиция может не соответствовать взглядам США.

"У нас - наша собственная позиция, мы сами ее определяем. И она не должна никоим образом быть приведена в соответствии с позицией США", - заявил Чжан Цзюнь.

Томас-Гринфилд на это ответила, что по не мнению Китай мог, несмотря на разногласия с США по КНДР, все равно поддержать американский проект резолюции.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что проект резолюции содержал призывы к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны были, по замыслу авторов документа, затруднить развитие ракетной и ядерной программ в КНДР.

Кроме того, США предлагали распространить на КНДР запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия. В тексте проекта также говорилось о сокращении поставок в КНДР нефти и нефтепродуктов.

КНДР в среду осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них была межконтинентальной. После этого главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи Пак Чин и США Энтони Блинкен во время состоявшейся телефонной беседы договорились "тесно сотрудничать", чтобы инициировать рассмотрение в СБ ООН новой резолюции по ракетным пускам КНДР.