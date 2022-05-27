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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава финского МИД Пекка Хаависто дал положительную оценку переговорам представителей Хельсинки и Стокгольма с Турцией по вопросу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Швеция, Финляндия и Турция провели хорошие продолжительные переговоры, договорились продолжить их. Мы полагаемся на политику открытых дверей НАТО, которую также поддерживает и Турция", - сказал Хаависто на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, нынешние разногласия с Турцией можно урегулировать.

Хаависто подчеркнул, что важно достичь какого-то прогресса в решении озвученных Анкарой проблем до саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.

Ранее на этой неделе представители Швеции, Финляндии и Турции провели в Анкаре переговоры по вопросу членства этих скандинавских стран в НАТО. Советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калын затем заявил, что, если Швеция и Финляндия хотят получить согласие Турции на вступление в НАТО, им следует должным образом и в определенные сроки отреагировать на проблемы, вызывающие беспокойство Турции в сфере безопасности.

В мае Финляндия и Швеция оформили заявки на членство в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

В Анкаре также заявляли, что Швеция решила выделить $376 млн на поддержку в 2023 году Сил самообороны сирийских курдов (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана, и что Стокгольм уже направил им военное оборудование, включая противотанковые вооружения и беспилотники.

В свою очередь премьер Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что ее страна не осуществляет финансирование "террористических организаций".

Принятие новых членов в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора (1949 год): согласно ей, страна, желающая вступить в альянс, должна находиться в Европе, и для ее вступления требуется согласие всех членов НАТО. Также каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление.

Магдалена Андерссон Пекка Хаависто
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