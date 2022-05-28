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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Что случилось этой ночью: суббота 28 мая

США намерены поставлять Украине системы залпового огня, Белгородская область под обстрелом, Финляндия успешно ведет переговоры с Турцией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Администрация Байдена одобрила поставку Украине реактивных систем залпового огня. В новый пакет военной помощи кроме M31 GMLRS войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars.

- Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач. Также есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени.

- В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО. Глава финского МИД Пекка Хаависто дал положительную оценку переговорам представителей Хельсинки и Стокгольма с Турцией.

- Канцлер ФРГ указал на этические аспекты поставок оружия на Украину. "Это поднимает сложные вопросы политического, этического и личного характера... все их активно обсуждают", - сказал Шольц, выступая в пятницу в Штутгарте.

- Иранские спецслужбы задержали в Персидском заливе два греческих танкера. Силы Корпуса стражей Исламской революции в пятницу остановил два греческих корабля после того, как греческие власти задержали в Средиземном море иранский танкер.

- Новый французский премьер обозначила приоритеты. Элизабет Борн объявила три основных направлений усилий: покупательная способность населения, здравоохранение и борьба против климатических изменений.

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