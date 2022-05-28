Астроном выдвинул гипотезу, что инопланетяне могут использовать планеты-скитальцы как корабли

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Развитые внеземные цивилизации могут осваивать космическое пространство, используя в качестве космических кораблей так называемые планеты-скитальцы, которые двигаются в пространстве самостоятельно, а не вокруг какой-либо звезды в планетной системе, считает профессор физики и астрономии общественного колледжа Хьюстона Ирина Романовская (Маллин).

Ее статья, посвященная новым подходам к поискам внеземных цивилизаций, опубликована в "Международном журнале астробиологии".

По мнению Романовской, внеземные цивилизации, скорее всего, сталкиваются с непреодолимыми техническими проблемами при попытке создать космические корабли для межзвездной миграции больших групп населения, поэтому они могут использовать другие методы межзвездного путешествия.

"Я предполагаю, что внеземные цивилизации могут также использовать свободно плавающие планеты (планеты-скитальцы) в качестве межзвездного транспорта для достижения, исследования и колонизации других планетарных систем", - пишет исследовательница.

Соответственно, при таком способе перемещения внеземные цивилизации должны производить разного рода сигналы, которые могут быть зафиксированы, в том числе избыток инфракрасного излучения и так далее.

Она отмечает, что планеты-скитальцы могут обеспечить постоянную поверхностную гравитацию, большое количество пространства и ресурсов, в том числе, например, воды. Источником энергии может являться управляемый термоядерный синтез.

"Инопланетяне могли бы использовать свободно плавающие планеты для транспортировки больших групп или популяций, спасающихся от надвигающихся экзистенциальных угроз, для перемещения нежелательных популяций, для отправки большого количества постбиологических видов для исследования отдаленных миров или для распространения популяций их видов на несколько планетарных систем для сохранения продолжение их цивилизации. Внеземные цивилизации также могут отправлять космических автостопщиков в виде умных машин, зондов и других технологий для исследования звезд, планетарных систем и межзвездной среды", - отмечает ученый.

Считается, что многочисленные свободно плавающие планеты должны возникать и находиться в звездных скоплениях, при этом компьютерное моделирование звездного скопления Орион-Трапеция показало, что около 80% его планет сразу же покинут скопление, оторвавшись от своих родительских звезд.

Исследования предполагают наличие миллиардов свободно плавающих планет. И внеземные цивилизации могут воспользоваться преимуществами их близкого пролета и отправить свои виды или технологии.

Например, при путешествии на расстоянии 1,6 световых года от Солнца свободно плавающая планета будет проходить через внешнюю область облака Оорта Солнечной системы (источник долгопериодических комет). Если цивилизация колонизирует свою планетную систему, в том числе свое облако Оорта, то ее космический корабль может перевезти население на свободно плавающую планету, проходящую через эту область.

При этом, считает Романовская, в целом свободно плавающие планеты не могут служить постоянным средством спасения: из-за уменьшения производства тепла в их недрах они в конечном итоге перестают поддерживать океаны жидкой воды (если такие существуют).

"Следовательно, вместо того, чтобы делать свободно плавающие планеты своими постоянными домами, внеземные цивилизации будут использовать свободно плавающие планеты в качестве межзвездного транспорта для достижения и колонизации других планетных систем", - отмечает она.

Также Романовская выразила мнение, что очень развитым цивилизациям по силам вытолкнуть какую-либо планету из своей системы, скорректировав ее орбиту.