У космонавтов нет инструкции в случае контакта с внеземной цивилизацией

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вероятность встречи с инопланетянами считается настолько низкой, что космонавты не готовятся к подобному, и у них нет специальных инструкций, сообщил командир корабля "Союз МС-29" Петр Дубров на предполетной пресс-конференции.

"Никаких четких инструкций у нас на этот случай нет. То есть настолько маленькая вероятность такого события, что заранее мы ее не рассматриваем, не готовимся", - сказал Дубров, отвечая на вопрос, есть ли какие-то указания, как действовать при встрече с инопланетянами.

Он предположил, что если бы подобная ситуация произошла, то на будущее необходимые инструкции были бы разработаны.

Дубров отметил, что на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен во взаимодействии со специалистами на Земле выработать дальнейшие действия.

"Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа", - заявил он.

Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий - космонавты Дмитрий Петелин, Константин Борисов и астронавт NASA Дениз Бернхем.