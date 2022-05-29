СМИ отметили восстановление активности туристов в Париже, нарушенной пандемией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Посещаемость туристами французской столицы после успешных показателей пасхальных каникул вновь отмечена высокими цифрами во время удлиненного по причине католического праздника Вознесения уикенда 26-29 мая, сообщает Le Journal du dimanche.

"В таком темпе мы должны к концу года вернуться к посещаемости, близкой к 2019 году", - приводит издание слова заместителя мэра Парижа по туризму Фредерика Окара.

По данным газеты, в эти выходные по всему Парижу от центра до окраин практически не было свободных номеров в отелях всех классов. К обычным туристам на этот раз еще добавились болельщики матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 между командами "Реал" и "Ливерпуль". И прогнозы на резервацию гостиниц на предстоящее лето многообещающие.

"Начиная с Пасхи, иностранные гости с европейцами во главе, но также североамериканцы (мало азиатов) снова бродят по площади Тертр на Монмартре, по кварталу Марэ, Елисейским полям или позируют с улыбкой для фото перед пирамидой Лувра", - пишет Le Journal du dimanche.

Главный музей Франции Лувр, страдавший от отсутствия или недостатка публики в период пандемии COVID-19, с начала 2022 года отмечает постоянную прогрессию в восстановлении посещаемости. Число посетителей Эйфелевой башни в эти выходные, как ожидается, должно превысить 20 тыс. человек в день при рекорде 24 тыс. до пандемии.

В 2019 году Париж посетили 26 млн человек при 8 млн в 2020 году, сообщает газета со ссылкой на столичный туристический офис.