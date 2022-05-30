Россияне сейчас готовы к путешествиям в Европу меньше, чем в пандемию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Из-за спецоперации на Украине и антироссийских санкций желание россиян поехать в Европу достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений - 78 пунктов из 100, показало исследование Европейской комиссии по путешествиям (ЕТС). В первую волну пандемии, в мае-августе 2020 года показатель составлял 87 пунктов.

По данным ЕТС, в краткосрочной перспективе 60% опрошенных россиян не планируют выезжать за пределы СНГ. Из них 24% вообще не собираются никуда путешествовать, 13% не могут себе позволить съездить в Европу из-за недостатка денег.

Еще 10% в качестве причины отказа для поездок в западные государства назвали страх перед антироссийскими настроениями. 4% опрошенных сообщили, что страны Европы, куда они бы хотели поехать, закрыты для них в настоящее время, 3% отказались из-за невозможности расплачиваться российскими банковскими картами. По 2% респондентов назвали причиной отсутствие прямых рейсов в нужные страны и опасения заразиться коронавирусом.

Только 20% опрошенных россиян сообщили, что могут рассмотреть поездки в Европу этим летом. В 2021 году таких туристов было 39%.

При этом 9% россиян сказали, что в ближайшее время не поедут в Европу только из-за сложившейся ситуации. Еще 7% респондентов ответили, что страны ЕС остаются привлекательными и они хотели бы посетить их снова в будущем, но не сейчас. Еще 4% планируют заменить этим летом европейские страны на доступные ближайшие направления.

Интерес к поездкам в страны вне Европы вырос до 20% против 10% летом 2021 года.

По данным ЕТС, 51% российских туристов отдают предпочтение Европе из-за качественного пляжного отдыха, 32% респондентов нравятся города и мегаполисы, четверть россиян хотели бы посетить разные места в европейских странах, 17% - горы и нацпарки, 7% - сельскую местность.

Самыми популярными странами для отдыха в Европе, по мнению опрошенных россиян, стали Турция (24%), Италия (15%), Кипр (14%), Германия (12%), Греция (11%), Испания и Австрия (10%), Болгария (9%), Финляндия и Франция (8%), Сербия и Черногория (7%). 21% опрошенных отправились бы в поездку по Европе на арендованном автомобиле, 18% воспользовались бы авиакомпаниями с полным обслуживанием, 17% - лоукостерами, 16% приобрели бы единый билет на поезд. Еще 15% готовы использовать разные наземные виды транспорта.

Если не читать китайских и российских туристов, 76% респондентов из остальных стран заявили, что ситуация на Украине не повлияла на их намерение путешествовать в Европу, лишь 12% от общего числа опрошенных хотят отменить поездку.

Основными факторами, препятствующими дальним поездкам летом 2022 года, были названы опасения, связанные с COVID-19, расходы на путешествия и отсутствие удобных транспортных стыковок.

"Спрос на путешествия в Европу остается ниже допандемийного уровня, тем не менее, он немного улучшился по сравнению с прошлым годом", - отмечают аналитики ЕТС.