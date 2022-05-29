На акции в Кишиневе приняли резолюцию с требованием кадровых перестановок в правительстве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Протестующие в центре Кишинева приняли резолюцию с требованиями о кадровых перестановках в правительстве и прекращении давления на оппозицию.

"Мы, участники акции протеста, требуем немедленной отставки министров и других чиновников, виновных в нынешнем социальном геноциде против народа. Те, кто не принимает меры по социальной защите населения, должны немедленно уйти в отставку. Мы также требуем прекращения преследования на лидеров оппозиции и оказания давления на оппозиционные партии. Мы требуем справедливой юстиции, а не телевизионных спектаклей и шоу с задержанием невиновных политиков", - говорится в документе, который был зачитан в воскресенье в конце акции и принят единогласно.

Протестующие также выступили в защиту свободы прессы, "прекращения цензуры в общественной телерадиокомпании, восстановления демократических процессов в обществе".

"Акции протеста будут продолжены. Если эти требования не будут выполнены, мы будем требовать отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Да здравствует суверенная и нейтральная Молдова, в которой власть принадлежит народу", - говорится в резолюции.

Исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча, выступая в завершении акции, заявил, что подобные протесты "без партийных флагов, по принципу свободного микрофона - будут продолжены".

"Сегодня нас тысячи. Будут и десятки тысяч. Если арестуют лидеров, люди выйдут и без лидеров, так как это - народный протест. Мы не сдадимся. Победа будет за нами", - заявил он.

В акции у здания парламента участвовали несколько тысяч человек. Движение транспорта по центральной улице города не перекрывалось. Полиция следила за порядком, но в действия демонстрантов не вмешивалась.

Митинг продолжался в течение двух часов, после чего его участники разошлись.