Защита Игоря Додона обжаловала его домашний арест

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил через свои соцсети, что адвокаты обжаловали в Апелляционной палате решение о его домашнем аресте, жалоба была подана в пятницу, когда и прокуроры обжаловали решение первой инстанции.

Он подчеркнул, что в понедельник, после консультаций с адвокатами, обнародует кассационную жалобу в отношении домашнего ареста.

"Вы увидите, насколько слабы и безосновательны "обоснованные подозрения" прокуроров. Мое дело - это политический заказ, цель которого - арестовать меня любой ценой, не имея на то реальных оснований. Обращаю внимание общества, в том числе иностранных партнёров, которые, уверен, очень внимательно следят за ходом этого процесса, на вызывающие беспокойство в построении правового государства прецеденты", - написал Додон.

Он назвал подход прокуроров, которые занимаются данным делом, "абсолютно непрофессиональным и политически ангажированным", выразив надежду, что впоследствии к ним будут приняты "определённые дисциплинарные решения".

"Очень опасны и вызывают беспокойство утечки в прессу т.н. улик, найденных в ходе обысков в моём доме, которые длились почти 12 часов. Я видел, как некоторые прокуроры прямо на моих глазах фотографировали документы, а всего несколько минут спустя они уже появлялись в прессе. Они перестали это делать только после замечания моих адвокатов. Впоследствии запущенная прокурорами ложь, якобы это адвокаты передали материалы, которые использовала для атак на меня провластная пресса, звучит крайне низко", - подчеркнул экс-президент.

Он выразил сомнения в искренности заявлений президента Майи Санду, которая сказала, что узнала об уголовном деле в отношении Додона из прессы, находясь с визитом в США в день своего 50-летия. Додон написал, что в обысках была задействована Служба информации и безопасности, которая напрямую подчиняется президенту страны.

"Не думаю, что СИБ, МВД, прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией не уведомили Майю Санду об этой специальной операции, в ходе которой планировалось обыскать людьми в масках и задержать бывшего президента страны", - подчеркнул Додон.

26 мая суд сектора Чокана Кишинева отправил Додона под домашний арест на 30 суток, отклонив запрос прокуроров об отправке экс-президента Молдавии в следственный изолятор. В минувшую пятницу прокуроры обжаловали в Апелляционной палате решение о домашнем аресте Додона.

Экс-президенту предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в отношении него "политической расправой" со стороны Санду и "давлением на оппозицию". В воскресенье социалисты проводят по этому поводу митинг протеста в центре Кишинева.