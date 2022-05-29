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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Белорусские спасатели получат табельное оружие

Их смогут привлекать для противодействия массовым беспорядкам

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белорусских спасателей смогут привлекать на помощь милиции и армии, к середине июня они получат табельное оружие, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.

"До 15 июня мы получаем вооружение в министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС", - сказал министр в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он напомнил, что президентом страны была поставлена задача подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях.

"Первое - это внутренние проблемы и проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны - в интересах министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности. Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием", - отметил Синявский.

По его словам, сейчас вносятся изменения в программу подготовки курсантов университета гражданской защиты.

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