Глава МЧС Белоруссии объяснил вооружение спасателей нормами Женевской конвенции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский обосновал вооружение спасателей нормами Женевской конвенции.

"Эти вопросы были прописаны в белорусском законодательстве еще в 2006 году: защита населения, оповещение, эвакуация в случае военных действий. Но я хотел бы вернуться к 1949 году, когда был принят протокол Женевской конвенции в части гражданской обороны, где также было прописано, что войска гражданской обороны могут вооружаться табельным оружием. Никакой чрезвычайщины здесь нет. У нас служат офицеры МЧС", - сказал глава белорусского МЧС в эфире телеканала ОНТ.

Он считает, что "человек в погонах должен уметь владеть табельным оружием. Нет у нас гранатометов, пулеметов. У нас будут пистолеты и автоматы. Это табельное оружие".

Министр подчеркнул, что "мы четко себе представляем, какую миссию и какие задачи будем выполнять в случае возникновения этих проблем (массовые беспорядки, чрезвычайное или военное положение - ИФ)".

"В этих целях каждый молодой человек, мужчина поступает в Вооруженные силы и проходит курс молодого бойца. Они изучают материально-техническую часть оружия, тактику ведения оборонительного и наступательного боя в составе отделения или взвода. То же самое будем делать и мы", - добавил он.

"В случае возникновения этой ситуации мы, безусловно, будем выполнять свои задачи по аварийно-спасательному делу, по спасению людей, вопросам гражданской обороны. Они останутся, никто от этого не уйдет. Однако часть наших людей, часть расчетного личного состава, будут переданы Минобороны для укомплектования соответствующих подразделений. У нас есть химики, у нас есть дозиметристы, у нас есть кинологи. Эти люди будут подготовлены, вооружены и ими будут укомплектованы те подразделения Вооруженных сил, которые будут заниматься этой работой, точнее боевыми действиями", - подчеркнул глава МЧС.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский сообщил, что спасателей смогут привлекать на помощь милиции и армии, к 15 июня они получат табельное оружие и "будут готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС".

Он рассказал, что президентом Белоруссии была поставлена задача подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях. "Первое - это внутренние проблемы и проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны - в интересах министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности. Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием", - отметил Синявский.