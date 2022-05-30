В руководстве Чечни подтвердили взятие Северодонецка под российский контроль

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представитель руководства Чечни подтвердил установление контроля над Северодонецком.

"По факту занятия территории жилого сектора Северодонецка, по состоянию на позавчера - было завершено на все сто процентов", - сказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в настоящее время "проводится зачистка жилого сектора и разминирование". "На вчерашний вечер 70% жилого сектора Северодонецка было зачищено", - сообщил Алаудинов.

Он отметил, что в настоящее время проводится работа по зачистке оставшихся "25-30% жилого сектора".

Также, по его словам, взятие под контроль соседнего города Лисичанска - вопрос ближайшего времени. "Говорить, что Лисичанск будет взят завтра-послезавтра нельзя. Но это вопрос времени, причем ближайшего", - добавил Алаудинов.