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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Посол ЛНР в РФ заявил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил об успешном продолжении наступления сил ЛНР и РФ в Северодонецке и взятии под их контроль большинства жилых кварталов города.

"Наступление в Северодонецке продолжается успешно. Большинство жилых кварталов контролируется союзными войсками", - написал Мирошник в понедельник в своём телеграм-канале.

Он утверждает, что украинские военные в Северодонецке "на фоне больших потерь ждут разрешения покинуть позиции".

"Попытки ВСУ деблокировать трассу Лисичанск - Артёмовск остаются безуспешными", - добавил Мирошник.

Утром в понедельник представитель руководства Чечни подтвердил установление контроля над Северодонецком. Он отмечал, что проводится работа по зачистке оставшихся "25-30% жилого сектора".

Украина Северодонецк
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