Лукашенко призвал вывозить из Белоруссии калий "мешками" и дизель "бочками"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации республике не обойтись без того, чтобы возить калий "мешками" или дизель "бочками", и потребовал отрабатывать каждый контракт "вручную".

"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий "мешками" или дизель "бочками", мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста до премьера, а где необходимо, подключайте и президента", - сказал Лукашенко на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики в понедельник в Минске.

Глава государства констатировал физическое снижение объемов продаж калия и нефтепродуктов. Эти две позиции (их удельный вес 13%) повлияли в целом на результат промышленного комплекса.

"Надо отметить, что это крайне важные для мирового рынка товары, по которым наметился просто бешеный рост цен", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Ситуация с экспортом калия и нефтепродуктов также негативно сказалась на транспортной отрасли, оптовой торговле. Остальные секторы белорусской промышленности работают с результатом 100% и выше.

"Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся", - заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что ручное управление отдельными вопросами в кризисных ситуациях себя оправдывает.