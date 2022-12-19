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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Белоруссия экспортировала через Россию более 3 млн тонн нефтепродуктов в третьи страны

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году экспорт белорусских нефтепродуктов в третьи страны через территорию России уже превысил 3 млн т, сообщил на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Москве министр экономического развития России Максим Решетников.

"Выстраиваем новые логистические маршруты и переориентируем транспортные потоки наших стран. Со своей стороны помогаем поставлять белорусские калийные удобрения, нефтепродукты и щебень в третьи страны с использованием нашей транспортной инфраструктуры - железнодорожной и портовой. К примеру, в прошлом году помогли экспортировать более 2 млн т нефтепродуктов через морские порты. В этом году эти объемы уже превышены: отгружено более 3 млн т, и до конца года этот показатель, очевидно, увеличится", - цитирует министра "БелТА".

"Сейчас дорабатываем бесшовный механизм поставок белорусских лесоматериалов автотранспортом через территорию России. В том числе чтобы открыть доступ для вывоза обработанной древесины на отдельных участках границы со странами ЕАЭС, соответствующее решение сейчас оформляется", - добавил глава Минэкономразвития.

Максим Решетников Минэкономразвития Белоруссия ЕАЭС
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