Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Власти Турции отменили обязательное использование масок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Турции отменили обязательное ношение масок, исключение составляют медицинские учреждения, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Маски больше не обязательны, за исключением медучреждений. Однако после пережитого опыта мы можем взять их с собой и использовать по необходимости в закрытых общественных местах, особенно в общественном транспорте", - написал министр в соцсетях.

Как отметил Коджа, решение принято на фоне резкого снижения числа заражений коронавирусом в стране, в частности новыми штаммами. Число случаев заражения не превышало тысячу в течение трех последних дней.

В свою очередь, авиакомпания Turkish Airlines также заявила, что с понедельника носить маски в самолетах не нужно. Гендиректор перевозчика Билал Экчи уточнил, что на внутренних рейсах масочный режим действовать не будет, а на международных требования могут отличаться в зависимости от второй страны.

Хроника 09 января 2020 года – 30 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ереване начались столкновения оппозиции с полицией

В Ереване начались столкновения оппозиции с полицией
Военная операция на Украине

Глава Мелитополя подтвердила данные о двух пострадавших при взрыве в центре города

Военная операция на Украине

Источник сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в запорожском Мелитополе

Источник сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в запорожском Мелитополе

Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед "Джокондой"

Цена нефти Brent поднялась выше $120 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 мая

Армия Непала объявила о крушении пассажирского самолета с 22 людьми на борту

Один человек погиб при стрельбе на фестивале в США

Надаль вышел в 1/4 финала Roland Garros

Надаль вышел в 1/4 финала Roland Garros

Эрдоган недоволен переговорами со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО