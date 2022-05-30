В НАТО больше не видят ограничений для усиления своих позиций на востоке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что на фоне событий на Украине у альянса больше нет ограничений на развертывание сил на востоке, вытекавших из Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО от 1997 года.

"Я думаю, что этот акт не работает по вине России. Как это определить - вопрос нюансов, но Россия в значительной степени вышла из этого соглашения с нами. Поэтому у нас больше нет никаких ограничений на наличие сильного присутствия НАТО на восточном крыле и обеспечение того, чтобы каждый квадратный дюйм территории НАТО был защищен Пятой статьей НАТО и нашими союзниками", - сказал находящийся в Вильнюсе Джоанэ, которого цитирует агентство BNS.

НАТО в соответствии с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора от 1997 года обязалась не размещать на постоянной основе значительные силы в Центральной и Восточной Европе, включая страны Балтии. Россия обязалась в этом соглашении "воздерживаться от агрессии против своих соседей" и это она не соблюдает, заявляет Джоанэ.

Поэтому в НАТО, по его словам, больше нет ограничений на развертывание сил в восточном крыле. "Россия фактически отменила любое содержание этого учредительного акта", - заявил Джоанэ.

Замгенсека организации заявил, что балтийские страны просят заменить дислоцированные в них с 2017 года международные батальоны на бригадные подразделения, которые в несколько раз крупнее.

Джоанэ сказал, что присутствие Североатлантического Альянса в регионе будет усилено в ряде сфер, но точный размер сил пока неясен. По его словам, окончательные решения будут приняты на саммите НАТО в Мадриде. "Мы понимаем заинтересованность в количестве, но мы также хотим подчеркнуть качество нашей деятельности. Мы ожидаем очень важных решений от нашего руководства в Мадриде", - сказал он.

Новую Стратегическую концепцию Североатлантического Альянса планируется утвердить на саммите НАТО в Мадриде в июне.

18 мая газета The Washington Post писала, что страны Балтии и Польша обратились к НАТО с просьбой о значительном расширении военного присутствия альянса на их территориях, а также размещении там дополнительных вооружений, таких как средства ПВО, чтобы предотвратить возможную "прямую агрессию России". В документе предлагается направить в каждую из стран воинский контингент численностью до 20 тыс. человек.