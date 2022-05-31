В Москве сочли, что наращивание сил НАТО не приведет к военному превосходству над РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Развертывание сил НАТО на восточном фланге и попытки добиться военного превосходства альянса над Россией ни к чему не приведут, безопасность и обороноспособность страны не пострадают, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО последовательно наращивает военные потенциалы в этой зоне, размещает там тяжелые вооружения, развивает военную инфраструктуру в стремлении добиться военного превосходства. Этого у них не получится. Обороноспособность и безопасность России будет надежно обеспечена", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

Накануне заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил журналистам, что НАТО больше не связана ранее взятыми на себя обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе. По его словам, Москва сама аннулировала любое содержание акта Россия-НАТО своими действиями на Украине и прекратила диалог с альянсом.

Между тем, по словам Грушко, "что касается обязательства альянса о неразмещении дополнительно существенных боевых сил на постоянной основе на восточном фланге, то натовцы давно вступили на путь их обхода". "Проявленная ими "креативность" в деле политического камуфлирования новых развертываний, жонглирование терминами вроде "ротационного присутствия" сути дела не меняет", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Говоря о судьбе Основополагающего акта Россия-НАТО, Грушко отметил: "А Югославию НАТО бомбила в соответствии с Актом? Бомбила и Ливию. Прервала все практическое сотрудничество с Россией. Создала неприемлемые условия для работы российской миссии, сделав невозможным поддержание диалога. Оборваны контакты по военной линии".

"Откуда взяться консультациям? Поэтому, прежде чем делать такие заявления, неплохо бы посмотреться в зеркало", - сказал дипломат.

Как он отметил, "в такой линии поведения США и их союзников нет ничего нового, ради достижения геополитических целей они с легкостью отказываются от договоренностей и обязательств". "Жертвой такой политики, не имеющей ничего общего с подлинными интересами европейской безопасности, пали ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ), ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ИФ), ДОН (Договор об открытом небе - ИФ). Еще раньше - Договор по ПРО", - сказал Грушко.