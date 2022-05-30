Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По его данным, лидеры обсудили, в частности, "боевые действия на Украине".

Кроме того, в ходе телефонного разговора президенты затронули региональные проблемы и двусторонние отношения.

Накануне сообщалось, что Эрдоган планирует 30 мая провести телефонные переговоры с коллегами из России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган о планируемых телефонных разговорах.