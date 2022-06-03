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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Генсек НАТО сообщил о конструктивном разговоре с президентом Турции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал усилия Анкары по согласованию с Москвой условий для вывоза зерна из украинских портов.

"Состоялся конструктивный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Турция является ценным союзником. Мы приветствуем ее усилия, направленные на достижение сделки в целях обеспечения продовольственной безопасности", - написал Столтенберг в твиттере в пятницу вечером.

Столтенберг сообщил, что обсудил с турецким лидером и блокируемые Анкарой заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

"Мы планируем продолжать наш диалог", - отметил генсек НАТО.

Ранее в пятницу агентство "Анадолу" сообщило, что в ходе разговора Эрдоган заявил Столтенбергу, что Швеции и Финляндии следует доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО.

30 мая состоялся разговор президентов РФ и Турции. Глава российского государства Владимир Путин тогда заявил Эрдогану о готовности РФ содействовать вывозу зерна по морю из украинских портов в координации с Турцией.

НАТО Турция Йенс Столтенберг Реджеп Тайип Эрдоган
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