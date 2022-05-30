Макрон подтвердил факт гибели французского журналиста на Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Французский журналист Фредерик Леклер-Имхофф, работавший на Украине, получил смертельное ранение, сообщил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Журналист Фредерик Леклер-Имхофф находился на Украине, чтобы передавать о реалиях военных действий. Находясь в автобусе гуманитарной миссии вместе с гражданскими лицами, вынужденными бежать от российских бомб, он был смертельно ранен", - написал французский лидер в своих соцсетях.

Макрон выразил соболезнования родственникам погибшего.

Глава МИД Франции Катрин Колонна со своей стороны сообщила, что журналист находился в районе Северодонецка. Она назвала его смерть "сильно шокирующим" событием.

Согласно французским СМИ, журналист работал на телеканалы France Television и BFM-TV.