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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Макрон подтвердил факт гибели французского журналиста на Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Французский журналист Фредерик Леклер-Имхофф, работавший на Украине, получил смертельное ранение, сообщил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Журналист Фредерик Леклер-Имхофф находился на Украине, чтобы передавать о реалиях военных действий. Находясь в автобусе гуманитарной миссии вместе с гражданскими лицами, вынужденными бежать от российских бомб, он был смертельно ранен", - написал французский лидер в своих соцсетях.

Макрон выразил соболезнования родственникам погибшего.

Глава МИД Франции Катрин Колонна со своей стороны сообщила, что журналист находился в районе Северодонецка. Она назвала его смерть "сильно шокирующим" событием.

Согласно французским СМИ, журналист работал на телеканалы France Television и BFM-TV.

Украина Россия Франция Эммануэль Макрон
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