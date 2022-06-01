Песков не ответил на вопрос о гибели французского журналиста под Северодонецком

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали Министерству обороны вопрос о причинах гибели под Северодонецком французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать на брифинге заявление главы МИД Франции Катрин Колонна о том, что корреспондент BFMTV Леклерк-Имофф погиб 30 мая в результате удара с российской стороны, когда освещал эвакуацию беженцев.

"Нужно адресовать этот вопрос Министерству обороны, потому что, чтобы делать такие заключения, нужно обладать детальной информацией о том, где именно это было, при каких обстоятельствах, что является правдой, а что нет. Мы не обладаем такой информацией, поэтому здесь я рекомендую обратиться к военным", - сказал Песков.