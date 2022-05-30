Путин заверил Эрдогана о готовности РФ помочь вывозу зерна по морю из украинских портов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "в свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции - в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений".

Стороны, как сообщили в пресс-службе, провели "обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере". Затрагивались также некоторые вопросы региональной политики, добавили в пресс-службе.