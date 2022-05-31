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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страну 8 июня посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Anadolu.

Предполагается, что министры обсудят возможность открыть коридор для вывоза украинского зерна из заблокированных портов.

Газета Daily Sabah пишет, что вместе с Лавровым в Турции ожидается и военная делегация.

На прошлой неделе высокопоставленный турецкий чиновник сказал этому изданию, что Анкара обсуждает с Москвой и Киевом предложение открыть коридор через Босфор для экспорта украинского зерна. Он также отмечал, что из Турции зерно можно будет перенаправить на рынки, где на него есть спрос.

30 мая ситуацию с заблокированным в портах украинским зерном обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Хроника 24 февраля – 31 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Турция Украина Черное море Босфор Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров
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