Лаврова ждут в Турции 8 июня для обсуждения перевозок украинского зерна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страну 8 июня посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Anadolu.

Предполагается, что министры обсудят возможность открыть коридор для вывоза украинского зерна из заблокированных портов.

Газета Daily Sabah пишет, что вместе с Лавровым в Турции ожидается и военная делегация.

На прошлой неделе высокопоставленный турецкий чиновник сказал этому изданию, что Анкара обсуждает с Москвой и Киевом предложение открыть коридор через Босфор для экспорта украинского зерна. Он также отмечал, что из Турции зерно можно будет перенаправить на рынки, где на него есть спрос.

30 мая ситуацию с заблокированным в портах украинским зерном обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.