В Египте работают над возможностью использования банковских карт "Мир"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Египта прорабатывает с банками возможность использования в стране карт российской платежной системы "Мир", этот вопрос может быть решен к сентябрю. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

"Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе "Мир". Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом. Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена", - сказал Саид.

По его словам, в настоящее время россияне, как и другие зарубежные туристы, могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах на территории Египта.

Саид также рассказал, что в последнее время российские туристы стали гораздо чаще выезжать за пределы отелей и приобретать экскурсии. В частности, растет спрос на поездки в необычные места, например, в Дахаб.

"Россияне с удовольствием посещают Дахаб. Они едут туда за потрясающей девственной природой, любуются каньонами, ныряют, плавают. Также вырос спрос на туры в Каир и Луксор", - отметил эксперт.

По данным туроператора, средняя цена экскурсии в Египте составляет $30-50 с человека.

Кроме того, как заметили в компании, в последнее время россияне отдают предпочтение более качественному и, следовательно, более дорогому отдыху. "Если такая динамика сохранится, то в зимнем сезоне на пятизвездочные отели будет приходиться порядка 75% всех бронирований", - считает Саид.