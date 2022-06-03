Россияне смогут расплачиваться картой "Мир" почти во всех отелях Турции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министр туризма Турции Мехмет Эрсой заверил главу Ростуризма Зарину Догузову, что российские туристы смогут расплачиваться картой "Мир" почти во всех отелях страны, также карту принимает значительная часть инфраструктуры.

"На днях общалась с министром культуры и туризма Турции г-н Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой "Мир" почти во всех отелях Турции. Уже сегодня значительная часть инфраструктуры страны принимает карту", - написала Догузова в своем телеграмм-канале в пятницу.

Глава Ростуризма подчеркнула, что содействие расширению использования карты "Мир" за рубежом, чтобы российские туристы могли совершать оплату по российским картам, - одно из ключевых направлений работы ведомства в сфере зарубежного туризма.

"В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян", - добавила Догузова.

В мае в Турции с карты "Мир" можно было снять наличные в банкоматах трех крупных банков. Картой можно было также расплатиться в части магазинов, аптек, заправок, ресторанов и кафе. При этом все работающие с туристами объекты планировали решить вопрос с использованием "Мира" к началу летнего сезона.