Кипр добился исключения из планируемых санкций ЕС, запрещающих покупать россиянам недвижимости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Запрет на приобретение гражданами России недвижимости в ЕС, рассматриваемый ранее как одна из возможных ограничительных мер, исключен из готовящегося нового санкционного пакета, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Мера по запрету россиянам покупать недвижимость в ЕС убрана из очередной версии текста документа из-за давления со стороны Кипра", - говорится в сообщении агентства.

При этом, как напоминает агентство, среди других ограничений, рассматриваемых в рамках нового санкционного пакета, - отключение еще трех российских банков от SWIFT, а также санкции против ряда физических лиц.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не ожидает, что шестой пакет санкций против России будет согласован в ходе двухдневного саммита лидеров стран ЕС, который начался в Брюсселе, так как среди стран ЕС все еще нет единства по вопросу нефтяного эмбарго.

Ранее в мае Bloomberg писало, что в Европейском союзе предлагают в рамках новых санкций против России запретить сделки с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ. Предлагаемый запрет предполагалось распространить на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах союза. Мера не относилась к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.