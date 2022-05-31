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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Вице-канцлер ФРГ усомнился в эффективности эмбарго США на нефть из РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Введенное США эмбарго на нефть из России не дает ожидаемого эффекта из-за роста цен на мировом рынке, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

"Это правильно и необходимо с моральной точки зрения - запретить импорт нефти, и, возможно, позднее - газа и других товаров из России. (...) Но запрет на поставки нефти со стороны США привел к росту цен на мировом рынке, так что Россия зарабатывает больше денег при меньшем объеме продаж нефти. И, конечно же, это проблема, решение которой мы должны найти (...), так что запрет на нефть не имеет пока того эффекта, на который мы надеялись", - заявил Хабек в интервью CNN.

По его мнению, в целом, санкции, введенные против РФ, работают, "но на это нужно больше времени".

Страны ЕС уже около месяца обсуждают идею эмбарго на нефть из России, однако пока прийти к согласию не могут.

8 марта американский президент Джо Байден объявил о решении запретить импорт в США нефти, газа, энергии из РФ.

"Мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - заявил тогда Байден, выступая перед журналистами.

Роберт Хабек
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