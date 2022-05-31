Цена Brent превысила $123 за баррель на новостях о санкциях

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром во вторник на новости о том, что лидеры стран Евросоюза согласовали частичный запрет импорта российской нефти.

К 8:05 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,65 (1,36%), до $123,32 за баррель. Торги июльским контрактом завершаются во вторник, а более активный августовский фьючерс растет в цене на $1,80 (1,53%) и стоит $119,40 за баррель. По итогам торгов в понедельник июльский контракт подорожал на $2,23 - до $119,43 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $3,59 (3,12%), до $118,66 за баррель. В пятницу WTI подорожала на $0,98 (0,9%), до $115,07 за баррель, в понедельник торги не проводились в связи с праздником в США.

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали эмбарго на две трети нефти, поставляемой из России, сообщил в твиттере президент Евросовета Шарль Мишель.

"Эти санкции непосредственно затронут 75% российского импорта нефти, а к концу года 90% российских объемов нефти окажутся под запретом на импорт в Европу", - добавил он.

Решение ввести не полное, а частичное эмбарго является компромиссным, поскольку против запрета на поставки выступала Венгрия, сильно зависящая от российских энергоносителей. Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от российской нефти может привести к ее подорожанию до $185 за баррель.

"Поставки трубопроводной нефти не включены в новый пакет санкций, однако эмбарго на морские поставки нефти все еще является существенной мерой, поскольку они обеспечивают примерно две трети импорта нефти в ЕС из России", - сказал глава отдела исследований энергетического рынка в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.