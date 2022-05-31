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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

В ЕС высказались за использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Участники саммита ЕС на уровне глав государств и правительств поддержали озвученную ранее инициативу, цель которой - поиск способов использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Европейский совет поддерживает изучение вариантов, при условии их соответствия европейскому и международному праву, нацеленных, в частности, на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита.

Также участники встречи в верхах выступили за скорейшее рассмотрение предложения Еврокомиссии о том, чтобы нарушение санкционного режима ЕС считалось уголовным преступлением.

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