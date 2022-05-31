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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Что случилось этой ночью: вторник, 31 мая

Сбербанк отключают от SWIFT, в Киеве новый посол США, в ЕС хотят передать Украине российские активы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Лидеры стран ЕС договорились об эмбарго на две трети нефти из РФ, отключить Сбербанк от Swift. Главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

- Кипр добился исключения из планируемых санкций ЕС, запрещающих покупать россиянам недвижимость. Запрет на приобретение гражданами РФ недвижимости в ЕС, рассматриваемый как одна из возможных ограничительных мер, исключен из санкционного пакета.

- Новый посол США Бринк прибыла в Киев. Об это заявлено в биографии Бриджит Бринк на сайте дипмиссии.

- В ЕС высказались за использование замороженных активов РФ для помощи Украине. При этом подчеркивается, что меры должны соответствовать международному праву.

- Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций. Такие данные приводятся в результатах "Мониторинга текущего состояния бизнеса", представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

- Советник Байдена напомнил Турции о важности деэскалации в Сирии. Джейк Салливан в ходе разговора с советником по внешней политике президента Турции Ибрагимом Калыном призвал Анкару воздержаться от напряжения в Сирии.

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